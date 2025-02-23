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عربي-دولي

ماسك للموظفين الفيدراليين: قدموا تقارير عن أعمالكم أو استقيلوا

Lebanon 24
23-02-2025 | 05:21
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هدد الملياردير إيلون ماسك الذي يرأس وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بفصل أي موظف حكومي فيدرالي لا يقدم تقريراً عما أنجزه خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز". 
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وجاء هذا التهديد في منشور على منصة "إكس"، بعد ساعات فقط من إعلان تارمب عبر منصته الخاصة Truth Social، أن وزارة الكفاءة الحكومية يجب أن تتخذ نهجاً أكثر صرامة في جهودها لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وإعادة هيكلتها. 

وقال ماسك في منشوره: "جميع الموظفين الفيدراليين سيتلقون قريباً بريداً إلكترونياً يُطلب فيه توضيح ما أنجزوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيُعتبر استقالة".

وبالفعل، أُرسلت رسائل إلكترونية، مساء السبت، إلى موظفي وكالات حكومية عدة، بينها هيئة الأوراق المالية والبورصات، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، وغيرها، تحت عنوان: "ماذا أنجزت الأسبوع الماضي؟". 

وطُلب من الموظفين الرد بخمس نقاط تلخص ما أنجزوه في عملهم خلال الأسبوع الماضي، مع إرسال نسخة إلى مدرائهم. 
 
وأُرسلت الرسالة من بريد إلكتروني تابع للموارد البشرية، وأُمهل الموظفون حتى مساء الاثنين للرد، فيما أشارت الصحيفة إلى عدم وضوح الأساس القانوني الذي استند إليه ماسك لفصل الموظفين الفيدراليين الذين لا يستجيبون لطلبه. 
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