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عربي-دولي
زعيم حزب إسرائيلي: تأخير إطلاق الأسرى الفلسطينيين انتهاك للاتفاق
Lebanon 24
23-02-2025
|
05:40
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اتهم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتهاك الاتفاق مع حركة حماس بتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، مهدداً الأخير بالقول: "إذا أحبطت الصفقة فإن أبواب الجحيم سوف تفتح".
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وقال غولان، في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "نتنياهو أمر بتأخير إطلاق سراح المخربين، منتهكا الاتفاق بشكل علني، ومفجرا المرحلة الأولى، تماما كما حذرنا"، على حد تعبيره.
وأضاف: " لا يوجد في الواقع أي مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، مجرد تضليل وتخلي عن حياة الأسرى".
وتوعد غولان بألا تسمح المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو بالبقاء في منصبه "على حساب حياة إخوتنا وأخواتنا (الأسرى)".
وختم مهددا نتنياهو: "أقول لك يا بيبي، إذا أحبطت الصفقة فإن أبواب الجحيم سوف تفتح".
(الاناضول)
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