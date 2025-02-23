مدير جديد للـ FBI... وهذه أبرز مهامه

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قالت مصادر أميركية مطلعة لشبكة NBC News، إن كاش باتيل، الذي جرى تأكيد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، سيتولى دوراً آخر رفيع المستوى في إنفاذ القانون، كرئيس لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات المعروف اختصاراً بـ ATF، وهو وكالة إنفاذ قانون تابعة لوزارة العدل، ومسؤولة عن إنفاذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بالاستخدام غير القانوني والبيع والاتجار بالأسلحة النارية والمتفجرات، فضلاً عن البيع غير القانوني لمنتجات التبغ والكحول.وكانت الوكالة هدفاً للمشرعين الجمهوريين الذين يرون أنها "تنتهك التعديل الثاني من الدستور الأميركي"، خاصة أن الرئيس السابق جو بايدن فوضها بتنظيم بيع "الأسلحة الشبح" ghost gun وإغلاق ثغرة سهلت عملية شراء الأسلحة النارية.والأسبوع الماضي، أقالت المدعية العامة بام بوندي، المستشارة الرئيسية لـATF، باميلا هيكس، بعد 3 سنوات من الخدمة، قائلة في منشور على "لينكد إن"، إن هيكس "كانت من بين القادة في وزارة العدل الذين كانوا يدعمون الوكالة". وفي مقابلة مع Fox News، قالت بوندي: "كان هؤلاء الأشخاص يستهدفون مالكي الأسلحة. لن يحدث هذا في ظل هذه الإدارة".