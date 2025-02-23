روسيا تحرر بلدتين جديدتين في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة أولاكلي في دونيتسك، فيما أكملت مجموعة قوات "الوسط" تحرير بلدة نوفوآندرييفكا في دونيتسك أيضا.

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الجيش الأوكراني فقد نحو 165 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" و365 جنديا آخرين في منطقة مسؤولية مجموعة "الوسط"، ليصل إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال اليوم الماضي إلى نحو 985 جنديا بين قتيل وجريح. ( روسيا اليوم)

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