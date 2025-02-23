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عربي-دولي
قناة السويس تستعيد نشاطها.. 47 سفينة تعدل مسارها منذ بداية الشهر
Lebanon 24
23-02-2025
|
07:57
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عدلت 47 سفينة مسار رحلاتها للعبور من قناة السويس المصرية بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح، وفق تأكيدات لهيئة قناة السويس.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنه نتيجة للمباحثات مع الخطوط الملاحية واستشعار العديد منها وجود مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر عدلت 47 سفينة منذ بداية الشهر الجاري مسار رحلاتها للعبور بقناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.
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وتوقع خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الرابعة عشر والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن تشهد الفترة المقبلة "عودة المزيد من الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس مع استمرار حالة الاستقرار في المنطقة".
وأكد ربيع أن أزمة البحر الأحمر فرضت تحديات أمنية غير مسبوقة بالمنطقة بما انعكس سلبا على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية بما يتطلب تضافر الجهود نحو العمل المشترك لاحتواء التبعات السلبية وضمان استمرارية الخدمات البحرية بالمنطقة.
وأوضح أن هيئة قناة السويس بذلت جهودا كبيرة لتقليل تأثيرات الأزمة من خلال تحقيق التواصل المستمر والفعال والمباشر مع الخطوط الملاحية واستقرار السياسات التسعيرية بالإضافة إلى استحداث حزمة الخدمات البحرية واللوجيستية في الظروف الاعتيادية والطارئة.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن التحديات المختلفة لم تكن عائقا أمام قناة السويس لاستكمال خطط التطوير الطموحة بفضل دعم ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على جاهزية القناة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وأشار إلى أن قناة السويس نجحت في تحقيق إنجاز جديد على صعيد البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي بانتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية للاستفادة بما يحققه من مزايا ملاحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 إلى 8 سفن.
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