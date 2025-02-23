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حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة ترتفع.. أرقام تكشف

Lebanon 24
23-02-2025 | 09:05
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 48 ألفا و339 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن الشهداء والجرحى الفلسطينيين بالقطاع: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و339 شهيدا و111 ألفا و753 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023".
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وأضافت: "وصل مستشفيات قطاع غزة 10 شهداء فلسطينيين، تم انتشالهم من بين الأنقاض، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات. (الاناضول)
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