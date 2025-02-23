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عربي-دولي

الخارجية السودانية: الحكومة الموازية لن تحظى باعتراف أحد

Lebanon 24
23-02-2025 | 09:25
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بعدما وقعت قوات الدعم السريع في نيروبي، ميثاقا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها، مساء أمس، لتشكيل "حكومة سلام ووحدة" في الأراضي التي تسيطر عليها، رفضت الخرطوم اعتراف أي دولة بحكومة موازية في البلاد التي تشهد حربا منذ عامين.
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كما قال عقب اجتماعه مع نظيره المصري، الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة "الحكومة الموازية لن تحظى باعتراف أحد".
وتابع "نتشاور باستمرار مع مصر لخطورة الأوضاع في السودان والمنطقة"، مؤكداً مشاركة قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في مؤتمر القمة العربية القادمة في مصر.
أتى هذا التصريح، بعدما وقعت قوات الدعم السريع في السودان، وأكثر من 20 حزبا وحركة مسلحة وجسما مجتمعيا، ليل السبت في نيروبي، ميثاقاً تأسيسياً يمهد الطريق لتشكيل حكومة بمناطق سيطرة الدعم السريع.
ومن أبرز الموقعين قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، فضلا عن تحالف الجبهة الثورية التي يقودها عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس. (العربية)
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