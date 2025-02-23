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البابا فرنسيس من المستشفى: صلوا من أجلي!

Lebanon 24
23-02-2025 | 09:13
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دعا البابا فرنسيس، الذي يرقد حاليا في مستشفى بروما جراء إصابته بالتهاب رئوي أثر على كلتا الرئتين، أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم الذين يبلغ عددهم 1.4 مليار شخص، إلى الصلاة من أجله حيث يواصل تعافيه.
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وأعرب البابا (88 عاما)، في رسالة مكتوبة تم نشرها، الأحد، عن امتنانه العميق للدعم الكبير الذي تلقاه.

كما وجه البابا شكره الخاص، لأطبائه في مستشفى جيميلي في روما، حيث يتلقى العلاج منذ 10 أيام.

وقال فرنسيس: "أشكر بصدق الأطباء والعاملين الصحيين في هذا المستشفى على ما يبدون من اهتمام بي".

وبسبب مرضه، لم يتمكن البابا فرنسيس، الأحد، من القيام بتلاوة صلاة التبشير الملائكي التقليدية من نافذة القصر الرسولي أمام لاف المؤمنين الذين احتشدوا في ساحة القديس بطرس.

وأصبح هذا أمرا معتادا في الأسابيع الأخيرة، حيث غاب أيضا عن الصلاة الأسبوع الماضي.

ويعاني البابا من مشاكل في الجهاز التنفسي منذ فترة ما قبل أعياد الميلاد.

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