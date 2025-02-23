العراق يسعى لإنهاء الحظر الأوروبي على خطوطه الجوية

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استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) برئاسة نائب رئيس الاتحاد كامل العوضي، في إطار مساعٍ تبذلها حكومته لإنهاء الحظر الأوربي على الخطوط الجوية العراقية.وقال بيان حكومي إن «اللقاء استعرض جهود العراق وإجراءاته بخصوص إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، ونسب التنفيذ في الخطة التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر».وتخضع الخطوط الجوية العراقية منذ سنوات طويلة إلى الحظر والعقوبات نتيجة «عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي».وشهد اللقاء كذلك مناقشة جهود العراق في مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل العمل فيها، وكذلك في مجال رفع قدرات الشركة وتطوير مهارات كوادرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ونقل البضائع.وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، نهاية تشرين الأول 2024، عن قيامها بتحديث أسطولها الجوي من خلال رفده بـ13 طائرة جديدة، منها 5 «إيرباص»، و6 طائرات «بوينغ 737»، وطائرتين «دريم لاند» من أصل 10 طائرات متعاقد عليها.ويتوقع أن يزداد عدد الطائرات خلال السنوات المقبلة ليصل إلى أكثر من 30 طائرة.وشدد السوداني على «إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، والمتابعة المستمرة لعمل اللجنة المكلفة برفع الحظر، وتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استكمال عملها والإيفاء بكل متطلبات هذا الأمر، والعمل بالتوازي لتطوير منشآت شركة الخطوط والالتزام بالمعايير الدولية، وكل ما يستجد من تطورات في مجال النقل الجوي».ونقل البيان الحكومي عن كامل العوضي إشارته إلى «أهمية استكمال إنهاء هذا الملف (الحظر)، خصوصاً أن نسبة الإنجاز المتحققة في الخطة التصحيحية قد تقدمت لتصل إلى 56 في المائة، ما يعني أن الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع تمضي بالاتجاه الصحيح».(الشرق الأوسط)