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عربي-دولي
الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة السلام الشامل في أوكرانيا
Lebanon 24
23-02-2025
|
09:38
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إلى اتفاق سلام يحترم "وحدة الأراضي" الأوكرانية، وذلك عشية جلسة تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار مدعوم من واشنطن لا يذكر سلامة الأراضي الأوكرانية، بحسب "فرنس بريس".
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وقال غوتيريش في بيان "أؤكد على الحاجة الملحة لسلام عادل ومستدام وشامل يؤكد بالكامل على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا".
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