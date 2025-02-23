الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة السلام الشامل في أوكرانيا

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وقال غوتيريش في بيان "أؤكد على الحاجة الملحة لسلام عادل ومستدام وشامل يؤكد بالكامل على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا".