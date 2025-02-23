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عربي-دولي
زيلينسكي يعلن "إحراز تقدم" مع ترامب.. ويتعهد بالتنحي بشرط
Lebanon 24
23-02-2025
|
11:29
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن كييف وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا مقابل المساعدة الأمنية.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف "نحرز تقدما"، مضيفا أن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بحثوا الاتفاق في وقت سابق الأحد.
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وأشار زيلينسكي إلى أنه يريد من نظيره الأميركي دونالد ترامب أن "يتفهم" موقفه ويقدم ضمانات أمنية ملموسة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف: "أريد من ترامب أن يتفهم كل منا الآخر"، مضيفا "نحتاج بشدة إلى ضمانات أمنية من ترامب".
وكان زيلينسكي قد أشار إلى أن مساعدات عسكرية أميركية بنحو 15 مليار دولار تعهدت بها واشنطن سابقا لم تُسلم بعد.
كما أكد الرئيس الأوكراني أنه مستعد للتنحي "فورا" في مقابل انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف "إذا كان هناك سلام في أوكرانيا، إذا كنتم حقا ترغبون بأن أتنحى عن منصبي، فأنا مستعد.. يمكنني مبادلة ذلك بالناتو"، مضيفا بأنه على استعداد للتنحي "فورا" إذا لزم الأمر. (سكاي نيوز)
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