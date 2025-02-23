انطلقت من نيويورك.. هبوط اضطراري لطائرة بعد تهديد بوجود قنبلة

هبطت طائرة متجهة من نيويورك إلى نيودلهي بشكل اضطراري في مطار روما بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.



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فيما تقوم السلطات الإيطالية بفحصها بعد البلاغ بوجود قنبلة.



هبطت في روما

وقال متحدث باسم مطار ليوناردو دا فينشي إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية كانت في طريقها من نيويورك إلى نيودلهي عادت أدراجها فوق بحر قزوين يوم الأحد وهبطت في روما. والطائرة التي حولت مسارها لروما كانت تقل 285 راكباً.فيما تقوم السلطات الإيطالية بفحصها بعد البلاغ بوجود قنبلة.هبطت في روماوقال متحدث باسم مطار ليوناردو دا فينشي إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية كانت في طريقها من نيويورك إلى نيودلهي عادت أدراجها فوق بحر قزوين يوم الأحد وهبطت في روما.