مقتل أردني وفلسطيني بإطلاق نار في تكساس.. والتحقيق جارٍ

لقي رجلان أحدهما أردني الجنسية ويدعى حمزة المعاني، والآخر فلسطيني ويدعى سائد رياض خضر مصرعهما إثر حادث إطلاق نار وقع خارج محل لبيع السيارات في مدينة فورست هيل بولاية تكساس الأميركية، فيما أصيب شخص ثالث لا تزال حالته غير واضحة حتى الآن.

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ووفقًا للشرطة الأميركية، فقد استجابت السلطات لبلاغ عن إطلاق نار يوم الجمعة، وعند وصولها إلى الموقع عثرت على ثلاثة مصابين بطلقات نارية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع، قبل نقلهم إلى المستشفى، حيث أُعلن لاحقًا عن وفاة اثنين منهم.



أحدهما متزوج ولديه أطفال.. والآخر وحيد والديه

كما أشارت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع العثور على عدة مركبات تضررت جراء إطلاق النار.



والقتيلان خضر والمعاني في الثلاثينيات من العمر متزوجان ولديهما أطفال، بحسب ما علمت "العربية.نت"، كما أن الشاب سائد وحيد والديه.



الخارجية الأردنية تعلق

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية متابعتها الحثيثة لتفاصيل الحادثة، حيث صرّح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، السفير سفيان القضاة، أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع التحقيقات مع السلطات المختصة في تكساس لملاحقة الجاني وضمان تقديمه للعدالة.



وأضاف القضاة أن مركز العمليات في الوزارة على تواصل مستمر مع عائلة الفقيد الأردني حمزة المعاني، وقد باشرت السفارة الإجراءات الرسمية المتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن بالتنسيق مع ذويه بعد الانتهاء من التحقيقات.