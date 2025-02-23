مبعوث ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستمضي قدماً

بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق غزة، أكد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط أن الولايات المتحدة تتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدماً.

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وأدلى ستيف ويتكوف بهذا التعليق في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عندما سئل عن قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.كما قال ويتكوف "يتعين علينا الحصول على تمديد للمرحلة الأولى. سأذهب إلى المنطقة هذا الأسبوع، ربما يوم الأربعاء، للتفاوض على ذلك".أتى ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تأجيل الإفراج عن الفلسطينيين بسبب "الانتهاكات المتكررة والمهينة" من قبل حماس.علماً أن إسرائيل كانت فرضت أيضا في السابق، إجراءات مماثلة على الفلسطينيين قبيل إطلاق سراحهم، إذ ألبستهم خلال التسليم السابق قمصانا كتب عليها "لن ننسى"، مع وعيد وترهيب بضرب حماس.كذلك عمدت أمس إلى إجبار الأسرى الـ600 الذين كان من المفترض أن تطلق سراحهم على ارتداء ملابس وأساور كتبت عليها آيات من "سفر المزامير"، تحمل كذلك تهديدات.