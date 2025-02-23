Advertisement

عربي-دولي

مبعوث ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستمضي قدماً

Lebanon 24
23-02-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1324634-638759386944481109.jpg
Doc-P-1324634-638759386944481109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق غزة، أكد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط أن الولايات المتحدة تتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدماً.
وأدلى ستيف ويتكوف بهذا التعليق في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عندما سئل عن قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.
Advertisement

كما قال ويتكوف "يتعين علينا الحصول على تمديد للمرحلة الأولى. سأذهب إلى المنطقة هذا الأسبوع، ربما يوم الأربعاء، للتفاوض على ذلك".

"الانتهاكات المتكررة والمهينة"
أتى ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تأجيل الإفراج عن الفلسطينيين بسبب "الانتهاكات المتكررة والمهينة" من قبل حماس.

علماً أن إسرائيل كانت فرضت أيضا في السابق، إجراءات مماثلة على الفلسطينيين قبيل إطلاق سراحهم، إذ ألبستهم خلال التسليم السابق قمصانا كتب عليها "لن ننسى"، مع وعيد وترهيب بضرب حماس.

كذلك عمدت أمس إلى إجبار الأسرى الـ600 الذين كان من المفترض أن تطلق سراحهم على ارتداء ملابس وأساور كتبت عليها آيات من "سفر المزامير"، تحمل كذلك تهديدات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-02-23
16:48 | 2025-02-23
16:00 | 2025-02-23
15:58 | 2025-02-23
15:47 | 2025-02-23
14:51 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24