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عربي-دولي
"نتيجة مريرة بالنسبة للديمقراطيين".. شولتس يعترف بالهزيمة في الانتخابات الألمانية
Lebanon 24
23-02-2025
|
14:05
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اعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بالهزيمة في الانتخابات، ووصف الخسارة بأنها "مريرة بالنسبة للديمقراطيين الاجتماعيين".
وهنأ شولتس رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" فريدريش ميرز بفوزه في الانتخابات الألمانية، وتمنى له التوفيق في تشكيل الحكومة.
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وفاز تكتل الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ في الانتخابات الألمانية بحصوله على 29% من الأصوات، بحسب بيانات استطلاعات الرأي.
ويأتي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في المركز الثاني بحصوله على نسبة قياسية بلغت 19.5%.
وتلقى الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس هزيمة، ليحتل المركز الثالث بحصوله على 16% من الأصوات.
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الألمانية 76% في عموم البلاد. (روسيا اليوم)
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