Advertisement

عربي-دولي

"نتيجة مريرة بالنسبة للديمقراطيين".. شولتس يعترف بالهزيمة في الانتخابات الألمانية

Lebanon 24
23-02-2025 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1324644-638759417005703900.jpg
Doc-P-1324644-638759417005703900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بالهزيمة في الانتخابات، ووصف الخسارة بأنها "مريرة بالنسبة للديمقراطيين الاجتماعيين".

وهنأ شولتس رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" فريدريش ميرز بفوزه في الانتخابات الألمانية، وتمنى له التوفيق في تشكيل الحكومة.
Advertisement


وفاز تكتل الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ في الانتخابات الألمانية بحصوله على 29% من الأصوات، بحسب بيانات استطلاعات الرأي.

ويأتي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في المركز الثاني بحصوله على نسبة قياسية بلغت 19.5%.

وتلقى الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس هزيمة، ليحتل المركز الثالث بحصوله على 16% من الأصوات.

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الألمانية 76% في عموم البلاد. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-02-23
16:48 | 2025-02-23
16:00 | 2025-02-23
15:58 | 2025-02-23
15:47 | 2025-02-23
14:51 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24