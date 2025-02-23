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عربي-دولي

الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر

Lebanon 24
23-02-2025 | 15:47
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قالت الرئاسة السورية، الأحد، إن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد في مصر في الرابع من مارس المقبل.
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وأضافت في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس من عام 2025 في مدينة القاهرة".

وأعلنت الخارجية المصرية، الثلاثاء، إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى 4 مارس، معللة ذلك باستكمال "التحضير الموضوعي" لها.

وأكد زكي أن الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة، مشددا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة. (سكاي نيوز)
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