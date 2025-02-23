البيت الأبيض يؤيّد قراراً إسرائيلياً بشأن مئات السجناء الفلسطينيين

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أعلن البيت الأبيض تأييده لقرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح 600 أسيراً فلسطينياً.يأتي ذلك ردا على "المعاملة الوحشية" التي يتعرض لها الرهائن الإسرائيليون المحتجزون لدى حركة "حماس" وفقا للبيت الأبيض.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بريان هيوز، في بيان، إن "تأجيل الإفراج عن السجناء يمثل ردا مناسبا على تصرفات حماس".قال أيضا إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستعد لدعم إسرائيل في أي مسار تختاره فيما يتعلق بالحركة الفلسطينية المسلحة".