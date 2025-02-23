7
o
بيروت
7
o
طرابلس
8
o
صور
7
o
جبيل
6
o
صيدا
8
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
2
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البيت الأبيض يؤيّد قراراً إسرائيلياً بشأن مئات السجناء الفلسطينيين
Lebanon 24
23-02-2025
|
18:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن البيت الأبيض تأييده لقرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح 600 أسيراً فلسطينياً.
يأتي ذلك ردا على "المعاملة الوحشية" التي يتعرض لها الرهائن الإسرائيليون المحتجزون لدى حركة "حماس" وفقا للبيت الأبيض.
Advertisement
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بريان هيوز، في بيان، إن "تأجيل الإفراج عن السجناء يمثل ردا مناسبا على تصرفات حماس".
قال أيضا إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستعد لدعم إسرائيل في أي مسار تختاره فيما يتعلق بالحركة الفلسطينية المسلحة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
Lebanon 24
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
11:16 | 2025-02-23
23/02/2025 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
05:39 | 2025-02-23
23/02/2025 05:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
03:30 | 2025-02-23
23/02/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
23/02/2025 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التشييع.. هذا ما سيجري في المتن
Lebanon 24
بعد التشييع.. هذا ما سيجري في المتن
02:45 | 2025-02-23
23/02/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:26 | 2025-02-24
خلال رمضان.. إسرائيل تحدد شروط دخول الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى
01:20 | 2025-02-24
البيت الأبيض: ندعم قرار إسرائيل تأجيل الإفراج عن الفلسطينيين
01:17 | 2025-02-24
روسيا تحذر من تداعيات "خطيرة".. لا لوقف احادي للنار
01:10 | 2025-02-24
لإقناع ترامب بوقف المفاوضات مع روسيا.. ماكرون وستارمر ينسقان جهودهما
00:45 | 2025-02-24
ملوحاً بصندوق "باندورا".. زيلينسكي يرد ثانية على ترامب
00:43 | 2025-02-24
القوات الروسية تسيطر على بلدتين وتسقط 22 مسيرة أوكرانية
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
24/02/2025 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
24/02/2025 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
24/02/2025 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24