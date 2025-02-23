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عربي-دولي

بصواريخ أرض جو.. الحوثيون استهدفوا مقاتلة ومسيّرة أميركية

Lebanon 24
23-02-2025 | 23:19
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أعلن مسؤولان أميركيان لـ"رويترز"، ان الحوثيين في اليمن أطلقوا صواريخ أرض جو على طائرة مقاتلة أميركية وأخرى من دون طيار من طراز "إم كيو 9 ريبر" هذا الأسبوع، لكنها لم تصب أي منهما.

ولم يحدد المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، ما إذا كانت الهجمات وقعت فوق البحر الأحمر أو اليمن نفسه.
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وقال أحدهما إن الحوادث قد تشير إلى أن الحوثيين، المدعومين من إيران، يعملون على تحسين قدراتهم على الاستهداف.

وفي 13 شباط الجاري، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز، إن الحوثيين سيتدخلون بالصواريخ والطائرات من دون طيار ويهاجمون السفن في البحر الأحمر إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة بالقوة.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، لكنه بدا على وشك الانهيار في أكثر من مناسبة.(سكاي نيوز)


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