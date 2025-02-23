Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: نعمل مع واشنطن على "اتفاق معادن أكثر عدالة"

Lebanon 24
23-02-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1324707-638759756140655534.jpg
Doc-P-1324707-638759756140655534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: صفقة المعادن الحيوية التي اقترحتها واشنطن لم تكتمل بعد (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/02/2025 12:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع اتفاقية المعادن بين كييف وواشنطن قريبًا.. مسؤول أوكراني يكشف
lebanon 24
24/02/2025 12:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لتخفيف التوتر مع ترامب.. زيلينسكي: لعلاقات متينة مع واشنطن
lebanon 24
24/02/2025 12:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: لن نقبل بأي اتفاق بين واشنطن وموسكو من دون إشراك أوكرانيا
lebanon 24
24/02/2025 12:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24

زيلينسكي:

واشنطن

"اتفاق

معادن

عدالة"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-02-24
05:28 | 2025-02-24
05:25 | 2025-02-24
05:06 | 2025-02-24
04:48 | 2025-02-24
04:48 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24