البيت الأبيض يؤيد قرارا إسرائيليا بشأن مئات السجناء الفلسطينيين





يأتي ذلك ردا على "المعاملة الوحشية" التي يتعرض لها الرهائن الإسرائيليون المحتجزون لدى حركة "حماس" وفقا للبيت الأبيض.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بريان هيوز، في بيان، إن "تأجيل الإفراج عن السجناء يمثل ردا مناسبا على تصرفات حماس".



قال أيضا إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستعد لدعم إسرائيل في أي مسار تختاره فيما يتعلق بالحركة الفلسطينية المسلحة". أعلن البيت الأبيض، الأحد، تأييده لقرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح 600 سجين فلسطيني.يأتي ذلك ردا على "المعاملة الوحشية" التي يتعرض لها الرهائن الإسرائيليون المحتجزون لدى حركة "حماس" وفقا للبيت الأبيض.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بريان هيوز، في بيان، إن "تأجيل الإفراج عن السجناء يمثل ردا مناسبا على تصرفات حماس".قال أيضا إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستعد لدعم إسرائيل في أي مسار تختاره فيما يتعلق بالحركة الفلسطينية المسلحة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد رفع جاهزية قواته في محيط قطاع غزة.



وقال إنه "بعد تقييم الوضع، تقرر رفع الجاهزية العسكرية والعملياتية في منطقة محيط غزة. حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي تغيير في التعليمات الخاصة بالجبهة الداخلية".



يأتي ذلك في سياق خلافات بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد إعلان إسرائيل السبت تأجيل الإفراج عن سجناء فلسطينيين احتجاجا على "مراسم مهينة" رافقت تسليم حماس للرهائن.