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نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتصريحات تحريضية: "اقتلوا البالغين بغزة"

Lebanon 24
24-02-2025 | 01:55
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أطل نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، نيسيم فاتوري، بتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين.

فقد دعا إلى قتل كافة الرجال البالغين في غزة. وقال: "إنهم (الفلسطينيون بغزة) منبوذون ولا أحد في العالم يريدهم، يجب فصل الأطفال والنساء وتصـفية البالغين"، وفق ما نقلت إذاعة "كول برما" العبرية.
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"متسامحون أكثر من اللازم"

كما اعتبر أن إسرائيل تتعامل مع سكان غزة "بشكل متسامح أكثر من اللازم"، على حد زعمه.

وادعى فاتوري، أن المجتمع الدولي يدرك أن "سكان القطاع غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه إسرائيل".

يُشار أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها مسؤولون إسرائيليون تصريحات تدعو إلى قتل الفلسطينيين، سواء من شخصيات سياسية أو دينية.

حيث سبق أن دعا وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في أكثر من مناسبة إلى قتل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما سبق للحاخام الإسرائيلي، إلياهو مالي، أن دعا إلى قتل الفلسطينيين في غزة، مستندا إلى تفسيراته للشريعة اليهودية، وفق زعمه.

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس يوم السابع من تشرين الأول 2023، على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، والذي فجر حربا إسرائيلية دامية على القطاع، استشهد وجرح أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

في حين فقد أكثر من 14 ألفا، ودمر ما يقارب 80% من الأبنية في القطاع الفلسطيني، وفق معطيات فلسطينية وأممية.(العربية)

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