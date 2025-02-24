مقابل الحصول على عضوية الناتو.. زيلينسكي يعرض التنحي وبوتين يرد

في تطور لافت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتخلي عن منصبه مقابل حصول بلاده على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).





هذا الطرح، الذي جاء خلال مؤتمر صحفي عشية الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، يسلط الضوء على مساعي كييف لإيجاد تسوية تضمن أمنها القومي في مواجهة موسكو.

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غير أن هذه الخطوة تعكس أيضًا التحولات في المشهد السياسي الأوكراني، حيث لم يعد الصراع يقتصر على الميدان العسكري، بل بات يشمل مقايضات سياسية كبرى قد تعيد رسم خريطة التوازنات الدولية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستقبل القوى الدولية، خصوصًا موسكو وواشنطن، بهذا الطرح؟



بوتين: لا تفريط في الأراضي الروسية ومواصلة تعزيز الجيش



الرد الروسي لم يتأخر، إذ أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال خطابه بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن" أن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية، مشددًا على أن "موسكو لن تتخلى عن الأراضي التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا".



هذا التصريح يأتي في سياق تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، حيث ترى موسكو أن توسيع الناتو باتجاه الشرق يشكل تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي. وعليه، فإن أي حديث عن انضمام أوكرانيا للحلف لن يكون مجرد مسألة سياسية، بل يمثل خطًا أحمر في الاستراتيجية الروسية، وهو ما قد يجعل مقترح زيلينسكي محفوفًا بالتعقيدات الجيوسياسية.

موقف واشنطن بين المفاوضات والتوازنات الدولية



في الوقت ذاته، تتجه الأنظار إلى واشنطن التي تسعى لعقد اتفاق استراتيجي مع كييف بشأن المعادن النادرة، وهي موارد تقدر قيمتها بحوالي 350 مليار دولار في المناطق التي تسيطر عليها روسيا حاليًا.



الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد صرح بأن "أوكرانيا بحاجة لتقديم شيء مقابل الدعم المالي الأميركي"، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستستخدم هذا الملف كورقة ضغط على كييف للقبول بتسوية سياسية معينة.



من جهة أخرى، أشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى أن اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد يُحسم خلال الأسبوع الحالي، وهو ما قد يعزز موقف كييف اقتصاديا في مرحلة ما بعد الحرب، لكنه قد يواجه عراقيل بسبب التداخلات السياسية والعسكرية المستمرة.



ترامب يحاول تغيير قواعد اللعبة العالمية



وسط هذه التفاعلات، جاءت تصريحات مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، إيفان أوس، خلال حديثه الى سكاي نيوز عربية عبر برنامج التاسعة منتقدا موقف ترامب، واصفًا تصريحاته حول زيلينسكي بـ"البعيدة عن الواقع".



وأوضح أن ترامب "يحاول تغيير مجريات العولمة لصالح الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي لا يزال يتمتع بشعبية تصل إلى 57% وفق مصادر أوكرانية، بعكس ما يتم ترويجه من قبل بعض الجهات الدولية.



أما فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول اتفاق المعادن، فقد أكد أوس أن هناك غموضًا بشأن الأرقام المتداولة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن المعادن الأوكرانية قد تصل قيمتها إلى 26 تريليون دولار، وهو رقم ضخم يعكس مدى أهمية هذا الملف في الحسابات السياسية والاقتصادية.



سيناريوهات المستقبل.. إلى أين تتجه أوكرانيا؟



في ظل هذه المستجدات، يبقى المشهد الأوكراني مفتوحًا على عدة سيناريوهات:



• رفض موسكو القاطع لانضمام أوكرانيا إلى الناتو قد يجعل مقترح زيلينسكي غير واقعي، خصوصًا في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية.



• واشنطن قد تستغل اتفاق المعادن كأداة ضغط لدفع كييف نحو حلول وسطية، قد تشمل إعادة هيكلة السلطة الأوكرانية بطريقة تحفظ المصالح الغربية.



• إمكانية تصاعد التوتر الميداني إذا فشلت المساعي الدبلوماسية، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.



ما هو مؤكد حتى الآن، أن الحرب في أوكرانيا لم تقتصر على ساحات القتال، بل تحولت إلى معركة سياسية واقتصادية، حيث تلعب المصالح الدولية دورًا رئيسيًا في تحديد مستقبل البلاد.