تصريح نتنياهو يشعل غضباً سورياً في السويداء والقنيطرة.. ودعوات للتظاهر

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أكد قائد تجمع أحرار جبل العرب في السويداء، سليمان عبد الباقي، مساء أمس الأحد أنه يرفض أي تدخل في الشأن الداخلي للسوريين من قبل أي جهة خارجية.وشدد على أن مطالب الدروز في سوريا كمطالب كافة السوريين، ألا وهي السلام وبناء الدولة.درعا والسويداء والقنيطرةفي حين انتشرت دعوات من قبل عدة مجموعات على مواقع التواصل من أجل التظاهر، اليوم الاثنين، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا، احتجاجًا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأشار إلى انطلاق احتجاجات شعبية في دوار خان أرنبة بالقنيطرة، ودرعا، فضلا عن ساحة الكرامة في السويداء.أتى ذلك، بعدما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، بإخلاء جنوب سوريا من القوات العسكرية للنظام الجديد بشكل كامل. وقال: "لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوب دمشق.كما شدد على أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز في جنوب سوريا ولن تتسامح مع أي تهديد لهم"، وفق تعبيره.كما جاء وسط أنباء عن تقديم الجيش الإسرائيلي بعض المغريات إلى سكان المناطق التي توغل فيها منذ ديسمبر الماضي في الجنوب السوري.(العربية)