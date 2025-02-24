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بشأن الوضع الصحي للبابا فرنسيس.. إعلان جديد من الفاتيكان

Lebanon 24
24-02-2025 | 03:50
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كتب موقع "الحرة": مع الاهتمام العالمي الذي تحظى به تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس، خرج الفاتيكان بإعلان جديد عن وضعه، موضحا أنه "نام ويستريح".

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس (88 سنة) لا يزال في المستشفى، وفق وكالة أسوشيتد برس.
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وفي وقت سابق الأحد، أشار الفاتيكان إلى أن البابا لا يزال في حالة حرجة، حيث أظهرت تحاليل الدم علامات أولية على فشل كلوي طفيف، لكنه "تحت السيطرة" حاليا.
 
وأضاف أن البابا، الذي نُقل إلى المستشفى قبل أكثر من أسبوع، لم يعانِ من أزمات تنفسية جديدة منذ مساء السبت، مشيرا إلى أنه لا يزال متيقظا ومتجاوبا.

ولفت الفاتيكان إلى أن البابا يواصل تلقي الأوكسجين، وأنه شارك صباح الأحد في قداس من داخل غرفته الخاصة بالطابق العاشر من مستشفى "جيميلي"، بحضور الفريق الطبي المشرف على علاجه.

وأوضح أن الحالة الصحية المعقدة للبابا، والحاجة إلى انتظار استجابة العلاجات الدوائية، تستدعي الإبقاء على الحذر بشأن التوقعات المستقبلية لحالته.
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