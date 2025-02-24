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وزارة الدفاع: الجيش الروسي يسيطر على بلدة توبولي في خاركيف

Lebanon 24
24-02-2025 | 04:45
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة توبولي في مقاطعة خاركيف.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس الإدارة الروسية لمقاطعة زابوريجيا، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن "الجيش الروسي يتقدم إلى مشارف بلدتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في اتجاه فريمفسكي"، على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيا.
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تقدمت قواتنا شمال وشمال غرب نوفوتشيرتوفاتي، إلى مشارف قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا".

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأحد، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في دونيتسك، وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

 وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت نوفوأندريفكا" في دونيتسك، مضيفة أن القوات الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية خسرت كييف أكثر من 365 عسكريا، مركبة قتالية للمشاة، وعدد من المدافع الميدانية".

وأردف البيان: "نتيجة لعمليات هجومية حاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، من تحرير بلدة أولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية". (سكاي نيوز)
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