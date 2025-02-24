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عربي-دولي

ظريف ينتقد الأسد: لم يدعم المقاومة منذ زمن

Lebanon 24
24-02-2025 | 04:48
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وجه مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف انتقادات للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الأحد، إن الرئيس السوري توقف عن دعم "المقاومة" لفترة طويلة، في إشارة إلى بعض الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في مقدمتها حزب الله فضلا عن حركة حماس في غزة.
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كما اعتبر أن خطأه تمثل في الاعتماد على الجهة الخاطئة، من دون أي يوضح ماهية تلك الجهة.

الجولان المحتل
كذلك شدد على أن "المقاومة ليست ظاهرة جديدة، بل كانت موجودة قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لكن الأخيرة منحتها قوة دافعة وتحفيزية أكبر"، حسب زعمه.

إلى ذلك، رأى أنه "طالما الجولان السوري تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن الشعب السوري لن يقبل بهذه الغطرة"، وفق تعبيره.

وأردف قائلا: "في النهاية، سيقف الشعب السوري في وجه العدوان الإسرائيلي".

يذكر أن طهران كانت دعمت الأسد بقوة على مدى سنوات من الحرب الأهلية، وأرسلت آلاف المقاتلين لمساندة القوات السورية المسلحة آنذاك، من ضمنهم عناصر حزب الله.(العربية)




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