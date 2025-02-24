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إقتصاد

أوّل الغيث.. أوروبا تعلق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا

Lebanon 24
24-02-2025 | 05:25
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وافقت دول  الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات، بحسب فرانس برس.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا  بعد أعوام النزاع.
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كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس السابق الاسد.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي. (ارم نيوز)

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