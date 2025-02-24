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عربي-دولي

فيدان التقى لافروف: تركيا ستدعم جهود السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2025 | 05:56
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ناقش وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان وروسيا سيرغي لافروف عدداً من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ شددا في مؤتمر صحافي مشترك، على ضرورة دعم حكومة سوريا الجديدة والتوصل لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة، كما أبدت أنقرة استعداها لاستضافة محادثات "روسية - أوكرانية"، لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات. 
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وقال هاكان في المؤتمر الصحافي المشترك في أنقرة: "نهدف إلى تعميق التعاون مع روسيا، وقد ناقشنا التطورات الإقليمية والخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون في الطاقة والسياحة والتجارة وغيرها، وسيتم ترقية التعاون على كافة المستويات لاحقاً".

وتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، قائلاً: "نؤمن ألا منتصر في الحرب التي تؤثر سلباً على المنطقة، ومن الضروري حلها بشكل كامل. دعمنا الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وجمعنا الطرفين في إسطنبول، ووقعنا اتفاق الحبوب في السابق، ونحن نعيش فرصة جديدة حيث أن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب تسعى لإنهاء الحرب، وهذه السياسات متوافقة مع سياسات تركيا".

وأضاف: "ممتنون لتقاربنا مع الولايات المتحدة، تركيا ستدعم جهود السلام في أوكرانيا وجاهزون لاستضافة إي مفاوضات توصل الطرفين لحل دائم".

وحول الملف السوري، قال وزير الخارجية التركي: "يمكن تأسيس السلام، وما عشناه في سوريا يعد بصيص أمل، بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد سنقف بجانب الإدارة الجديدة للوصول إلى السلام التام في دمشق. نؤكد أهمية ووحدة الأراضي السورية وضرورة تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، وننتظر من الدول أن تأخذ نفس الموقف، وتتفهم قلق تركيا".

وحول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد هاكان "ضرورة استمراره"، معرباً عن قلقه من انهياره، فيما دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في الضفة الغربية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "التوحد في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط".

بدوره، قال لافروف، إنه بحث في زيارته إلى تركيا، العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، مضيفاً: "بحثنا أمور الطاقة واستخدام أنابيب نقل الغاز خصوصاً في ظل تهديدات نظام أوكرانيا، لأن هذه الأنابيب مهمة في نقل الغاز لتركيا أيضاً".

وأضاف: "لن نوقف الأعمال القتالية مع أوكرانيا حتى تسفر المفاوضات عن نتائج ترضي موسكو".

وأشار إلى المحادثات التي استضافتها السعودية مع الولايات المتحدة، قائلاً: "تطرقنا في محادثاتنا مع واشنطن إلى نقاط خلافية عالقة، وبغض النظر عن وجودها سنستمر في التواصل مع واشنطن وهناك اتفاق، كما نظرنا بمسائل دولية خصوصاً إنها الحرب في أوكرانيا"، مشدداً على أنه دون حل نقاط النزاع بين موسكو وكييف "لن نتوصل إلى سلام مستدام". 
 
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