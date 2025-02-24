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عربي-دولي

آخر إستطلاع من إسرائيل.. ماذا كشف عن "إعادة الأسرى" و "حماس"؟

Lebanon 24
24-02-2025 | 06:59
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كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون اتفاقًا يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء حرب الإبادة في غزة وبقاء حركة حماس في السلطة.
 
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وأجري الاستطلاع من قبل معهد "برين بوول" الخاص، واستهدف عينة عشوائية من 500 إسرائيلي بهامش خطأ بلغ 4.4%، وفق ما نقلته قناة "إسرائيل 24" أمس الأحد.

وأفادت القناة بأن الاستطلاع تضمن سؤالًا حول تأييد أو معارضة اتفاق يشمل إطلاق جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة مع بقاء حماس في السلطة.

وأظهرت النتائج أن 53% من المستطلعين يؤيدون اتفاقًا ينهي الحرب مع الإبقاء على حكم حماس، بينما عارضه 30%، وأبدى 17% عدم معرفة بموقفهم.

وتتعارض هذه النتيجة مع التوجه الرسمي الإسرائيلي، إذ قال وزير الطاقة إيلي كوهين لهيئة البث اليوم الاثنين إن لدى إسرائيل 4 شروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن تلك الشروط هي الإفراج عن جميع الأسرى وإبعاد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا.


الحرب على غزة والضفة
 
كذلك، شمل الاستطلاع سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي على إسرائيل استئناف الحرب في غزة قبل عودة جميع الأسرى، وأظهر أن 60% يعارضون استئناف القتال، بينما يؤيده 25%، في حين قال 15% إنهم غير متأكدين.

وتناول الاستطلاع أيضا موقف الإسرائيليين من شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، حيث أيد 60% تنفيذها فورًا، بينما رفضها 25%، وأعرب 15% عن عدم يقينهم.

وتقدر إسرائيل وجود 63 أسيرا في غزة، بينما يقبع في سجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. (الجزيرة نت)
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