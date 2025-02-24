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وسط تصعيد ميداني.. اتفاق روسي أوكراني لإجلاء المدنيين من كورسك

Lebanon 24
24-02-2025 | 07:29
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أكدت روسيا، الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع أوكرانيا لإجلاء سكان من منطقة كورسك الروسية التي تحتلها قوات كييف جزئيا، على ما ذكرت وكالات أنباء رسمية روسية.

ونقلت وكالتا ريا نوفستي وتاس عن الوسيطة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا قولها "ثمة أشخاص (من سكان منطقة كورسك) باتوا في سومي اليوم. أبرم اتفاق مع الصليب الأحمر والطرف الأوكراني لإجلائهم إلى روسيا عبر بيلاروس".
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وكان رئيس الإدارة العامة للشؤون الميدانية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي قد قال في 20 شباط الجاري إن القوات الروسية استعادت أكثر من 800 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. (سكاي نيوز)
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