مقترح من زيلينسكي لمباشرة الحوار مع روسيا.. هذه تفاصيله

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اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، عملية تبادل لكل أسرى الحرب مع روسيا كـ"نقطة انطلاق" لإنهاء النزاع في بلاده.وقال خلال قمة في كييف في الذكرى الثالثة للحرب مع روسيا: "على روسيا أن تفرج عن الأوكرانيين. وأوكرانيا مستعدة لتبادل كل الأسرى وهذه نقطة انطلاق عادلة".وتوجه زيلينسكي لشعب بلاده قائلا إنه فخور "ببطولتهم المطلقة" في القتال والعيش في زمن الحرب التي أطلقتها روسيا بغزوها الشامل قبل ثلاث سنوات.هذا وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "ثلاث سنوات من المقاومة، ثلاث سنوات من عرفان الجميل، ثلاث سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون"، شاكرا "لكل الذين يدافعون عن أوكرانيا ويدعمونها".وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين مع حلول الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.ويسعى ترامب إلى إيجاد "حل سريع" للحرب التي وصفها مرارا بأنها "عبثية" وما كان لها أن تندلع، وقال المكتب الأبيض في وقت سابق إن ترامب وبوتين سيلتقيان "قبل نهاية الشهر الجاري". (ارم نيوز)