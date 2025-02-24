" لحوم الحمير" للمواطنين...خطر يهدّد دولة عربية في رمضان!

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في واقعة غريبة، تمكنت مصالح الأمن بمدينة سطيف الجزائرية أمس الأحد، من حجز قرابة 20 حمارا مسلوخا، قبل بيعها للمواطنين في الأسواق على أنها لحوم حمراء صالحة للأكل.وتمّت العملية، بعد اكتشاف مسلخ غير قانوني بحي عين السفينة شرق مدينة سطيف، حيث تمت الإطاحة بعصابة جزارين بحوزتهم لحوم حمير، كانت موجهة للاستهلاك البشري وجاهزة للتسويق، مستغلين الإقبال الكبير للجزائريين على اللحوم خلال شهر رمضان.وبحسب وسائل إعلام محليّة، تم إيداع 3 متهمين الحبس المؤقت بعد تقديمهم للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، من بينهم واحد من أكبر الجزّارين بمدينة سطيف.وقد خلفت هذه الواقعة رعبا وقلقا لدى المستهلكين من حضور لحوم الحمير على موائدهم في رمضان، كما أثارت استياء واسعا لدى المواطنين، الذين دعوا إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر خاصة في شهر رمضان الذي تكثر فيه عمليات الغشّ والاحتيال، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تمس بصحة المستهلك وتهدد السلامة الغذائية.وكتبت مدونة تدعى أم ريان تعليقا قالت فيه "هذا بسبب البحث عن الربح السريع وبسبب اللهفة، إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم، الذي يجعل من المواطن الجزائري يبحث عن كلّ منتج رخيص لملء قفته وتزيين مائدته".وبين الحين والآخر، تعثر مصالح الأمن في الجزائر، على مذابح سريّة للحمير والبغال وتقوم بمصادرة اللحوم قبل توزيعها على المطاعم ومحلاّت الجزارة، كما أصدرت السلطات القضائية في أكثر من مرّة عقوبات مشدّدة على الشبكات المروّجة لهذه اللحوم، تصل إلى السجن 5 سنوات. (العربية)