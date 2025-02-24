بالفيديو: حريق كارثي مفاجئ يلتهم سوقًا شعبيًا في طنجة ويخلف خسائر جسيمة

شهدت منطقة بني مكادة بمدينة طنجة المغربية، حريقا هائلا التهم سوقا تجاريا وألحق خسائر مادية جسيمة بالتجار، دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية.

ووفقا للشهود، تصاعدت ألسنة اللهب بشكل كبير، مما أدى إلى احتراق العديد من المحلات التجارية، في حين غطى الدخان الكثيف سماء المنطقة، ما أثار حالة من الهلع والذعر بين صفوف التجار والمارة.

الحريق الذي وصفته السلطات بالمفاجئ، أجبر عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية على الفرار لتجنب النيران المشتعلة التي دمرت ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.