بالفيديو: حريق كارثي مفاجئ يلتهم سوقًا شعبيًا في طنجة ويخلف خسائر جسيمة

شهدت منطقة بني مكادة بمدينة طنجة المغربية، حريقا هائلا التهم سوقا تجاريا وألحق خسائر مادية جسيمة بالتجار، دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية.
ووفقا للشهود، تصاعدت ألسنة اللهب بشكل كبير، مما أدى إلى احتراق العديد من المحلات التجارية، في حين غطى الدخان الكثيف سماء المنطقة، ما أثار حالة من الهلع والذعر بين صفوف التجار والمارة.
الحريق الذي وصفته السلطات بالمفاجئ، أجبر عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية على الفرار لتجنب النيران المشتعلة التي دمرت ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
وتدخلت فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء الحادث.
يعتبر هذا السوق يعتبر من الأسواق الشعبية المهمة في المدينة، ويعد مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من العائلات، مما يجعل الخسائر الناجمة عنه ضربة قاسية للاقتصاد المحلي. (روسيا اليوم)