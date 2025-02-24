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إقتصاد

السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات

Lebanon 24
24-02-2025 | 10:30
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أطلقت السعودية أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة على مساحة 1.2 مليون متر مربع، بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال ملتقى صناعة الطيران المنعقد في جدة.


ويشهد الملتقى نقاشات حول تطوير البنية التحتية لصناعة الطيران في المملكة، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
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وجرى تسليم الترخيص الأول لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، وحصلت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران على الرخصة الثانية.

وانطلقت النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران والمعرض المصاحب في مدينة جدة اليوم ويستمر إلى غد، ويجمع نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال صناعة الطيران ليشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتعاون بين الشركات والمصنعين في هذا القطاع الاستراتيجي. (روسيا اليوم)

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