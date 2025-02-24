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عربي-دولي

في ذكرى الحرب.. روسيا تشعل سماء أوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2025 | 10:52
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أشعلت روسيا سماء أوكرانيا بإطلاق 185 طائرة مسيّرة عليها في أحدث هجوم تزامن مع تجمع زعماء غربيين في كييف؛ للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا بحلول الذكرى الثالثة للحرب.

وذكرت شبكة "ِABCNEWS" الأميركية أن روسيا استخدمت في هجومها واسع النطاق مسيرات من طراز "شاهد"، حيث قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها تعقبت 185 مسيّرة هجومية من هذا الطراز، انطلقت إلى البلاد من عدة اتجاهات. 
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وأكدت أوكرانيا أن "مناطق دنيبروبتروفسك وأوديسا وكييف وخميلنيتسكي عانت من الهجمات الروسية"، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك الهجوم أعقب آخر في الليلة السابق كان أشد ضراوة، حيث أطلقت روسيا 267 طائرة بدون طيار نحو أوكرانيا.

في المقابل، قالت السلطات المحلية في منطقة ريازان – التي تقع جنوب شرق منطقة موسكو – إنه تم الإبلاغ عن حريق في موقع صناعي، وأفادوا بأن الحريق ناتج عن سقوط حطام طائرة مسيرة.

وقال بافل مالكوف، رئيس الإدارة الإقليمية، في منشور على "تيليغرام"، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق المنطقة. وأضاف مالكوف: "بسبب الحطام المتساقط، اندلع حريق في أراضي إحدى المنشآت"، مشيرًا إلى أنه لم تُسجل أي إصابات. (ارم نيوز)
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