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عربي-دولي

مُنعت من دخول إسرائيل.. من تكون البرلمانية الأوروبية ريما حسن؟

Lebanon 24
24-02-2025 | 10:51
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علق وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي الاثنين، على قرار وزير الداخلية موشيه أربيل بمنع دخول عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن إلى إسرائيل.

وقال الوزير شيكلي إن "إسرائيل لا تلتزم بالسماح بدخول أي مسؤول من دولة أجنبية، بما في ذلك أعضاء البرلمان، إذا كان يعمل على مقاطعتها وتقويض شرعيتها".
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وأضاف وفق كا نقلته صحيفة "يديعووت أحرنوت"برل أن "حسن تقود حملات معادية لإسرائيل، وتدعو لمقاطعتها وتشجع العقوبات الاقتصادية ضدها. وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا لمنع استغلال ديمقراطيتنا لأغراض معادية لإسرائيل".

وريما حسن من مواليد 28 نيسان 1992، وهي محامية وسياسية فرنسية من أصل فلسطيني، وتعد أول فرنسية من أصل فلسطيني تصبح عضوة في البرلمان الأوروبي.

 انتقلت ريما حسن مع والدتها وخمسة من إخوتها إلى فرنسا في سن التاسعة. وفي سن الثامنة عشرة، حصلت على الجنسية الفرنسية.

درست الحقوق في جامعة السوربون في باريس. وترشحت عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات الأوروبية، وتم انتخابها عضوة في البرلمان الأوروبي في عام 2024. (الحرة)
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