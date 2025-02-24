واقعة مؤلمة في باريس.. أم تلقي بطفلها حديث الولادة من نافذة فندق!

Advertisement

توفي طفل حديث الولادة في حادث مأساوي وقع في باريس يوم الاثنين، حيث ألقته والدته من نافذة فندق، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية.وبحسب المسؤولين، تم إلقاء الطفل من نافذة في الطابق الثاني لأحد الفنادق الواقعة في الدائرة العشرين بالعاصمة الفرنسية، وكان ملفوفًا بقطعة قماش والحبل السري لا يزال موجودًا. وقد تم نقل الطفل فورًا إلى العناية الطارئة، لكنه فارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى.وأفادت الشرطة أن الأم، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، هي مواطنة أميركية، وتم نقلها أيضًا إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بعد الولادة.من جانبها، أشارت النيابة العامة إلى أن الأم "تم احتجازها على الفور"، وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وجود حالة "إنكار الحمل".وتم توجيه التحقيقات إلى وحدة حماية الأحداث، فيما قام قاضٍ من النيابة العامة بزيارة مكان الحادث. وفقًا للمصادر، فإن الشابة هي جزء من مجموعة سياحية شابة كانت تقوم بزيارة إلى أوروبا. (سكاي نيوز)