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عقوبات أميركية تستهدف شركات شحن وإمدادات نفطية إيرانية

Lebanon 24
24-02-2025 | 12:38
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة استهدفت العديد من الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب الوزارة: "تستهدف العقوبات شركة محطات النفط الإيرانية وشركات الشحن وناقلات النفط الخام المتورطة في الاتفاف على العقوبات ومبيعات النفط غير المشروعة والشبكات المالية التي تدعم قطاع الطاقة الإيراني".
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