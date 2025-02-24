عقوبات أميركية تستهدف شركات شحن وإمدادات نفطية إيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة استهدفت العديد من الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وبحسب الوزارة: "تستهدف العقوبات شركة محطات النفط الإيرانية وشركات الشحن وناقلات النفط الخام المتورطة في الاتفاف على العقوبات ومبيعات النفط غير المشروعة والشبكات المالية التي تدعم قطاع الطاقة الإيراني".

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