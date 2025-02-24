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عربي-دولي

للراغبين في أداء العمرة خلال رمضان.. السعودية تؤكد أهمية التطعيم ضد هذا المرض

Lebanon 24
24-02-2025 | 13:15
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شددت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، على ضرورة تلقي لقاح الحمى الشوكية للراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن تلقي اللقاح يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة الوقائية والحد من انتشار الأمراض المعدية.
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وأكدت الوزارة على أهمية الحصول على اللقاح قبل السفر للعمرة بفترة لا تقل عن عشرة أيام لضمان تحقيق المناعة المطلوبة، مبينة أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة التطعيم، نظرًا لاستمرار فعالية اللقاح طوال هذه المدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحمى الشوكية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ودعت الوزارة إلى حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح في عيادات تطعيم الكبار، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان تجربة منة وصحية أثناء أداء العمرة, ويأتي هذا التوجيه ضمن الجهود المستمرة لوزارة الصحة لحماية صحة المعتمرين وتعزيز الوعي الصحي، بما يسهم في تطوير نظام صحي متكامل يرفع من جودة الحياة، ويحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
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