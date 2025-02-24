"تحسن طفيف".. الفاتيكان يكشف حالة البابا الصحية

أعلن "الفاتيكان"، اليوم الإثنين، أنَّ "حالة البابا فرنسيس الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي، أظهرت تحسناً طفيفاً رغم خطورتها".

وفي نشرة رسمية، قال الفاتيكان إنه "لم تُسجل خلال هذا اليوم أي نوبات من ضيق التنفس الشبيه بالربو"، كاشفاً أن "بعض الفحوصات المخبرية أظهرت تحسناً ملحوظاً".

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وأردف: "ك ذلك، لا تثير المتابعة الطبية للقصور الكلوي الطفيف أي قلق، ولا تزال جلسات العلاج بالأكسجين مستمرة، وإن كان ذلك بمعدلات تدفق ونسبة أكسجين أقل قليلاً".