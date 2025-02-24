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"تحسن طفيف".. الفاتيكان يكشف حالة البابا الصحية

Lebanon 24
24-02-2025 | 13:20
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أعلن "الفاتيكان"، اليوم الإثنين، أنَّ "حالة البابا فرنسيس الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي، أظهرت تحسناً طفيفاً رغم خطورتها".
 
وفي نشرة رسمية، قال الفاتيكان إنه "لم تُسجل خلال هذا اليوم أي نوبات من ضيق التنفس الشبيه بالربو"، كاشفاً أن "بعض الفحوصات المخبرية أظهرت تحسناً ملحوظاً".
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وأردف: "كذلك، لا تثير المتابعة الطبية للقصور الكلوي الطفيف أي قلق، ولا تزال جلسات العلاج بالأكسجين مستمرة، وإن كان ذلك بمعدلات تدفق ونسبة أكسجين أقل قليلاً".
 
 
وختم: "مع ذلك، ونظراً لتعقيد حالته الصحية، لا يزال الأطباء يتوخون الحذر في إصدار أي تقييم نهائي".
 
 
 
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