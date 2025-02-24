ملك الأردن يجدد رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين ويدعو لإعمار غزة

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جدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين، موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين وضرورة العمل على إعادة إعمار غزة واستدامة وقف إطلاق النار ومضاعفة تدفق المساعدات الإغاثية.وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي بالإضافة إلى التطورات الإقليمية خصوصا الأوضاع الخطيرة في غزة والتصعيد في الضفة الغربية، وأهمية دعم الاستقرار في سوريا ولبنان.وأعرب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس عن تقديرهم لمواقف الملك تجاه القضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني.وأشاروا إلى أن مجلس النواب حريص على مواصلة القيام بدوره الرقابي والتشريعي ومتابعة تنفيذ التحديث بمساراته الثلاث، وإدامة التعاون مع الحكومة، خدمة للمصالح العليا للدولة. (روسيا اليوم)