الشرع اجتمع في دمشق مع وجهاء الطائفة الدرزية وأعيانها

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أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سيعقد اجتماعا مع أبرز شخصيات الطائفة الدرزية.يأتي هذا بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إنه "ملتزم بحماية الطائفة الدرزية من التهديدات".وأفادت الرئاسة السورية بـ"اجتماع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية". (سكاي نيوز)