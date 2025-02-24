ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي "خلال أسابيع" إذا!

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وأضاف أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مناسب، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقبل نشر قوات حفظ سلام أوروبية كجزء من التسوية لإنهاء النزاع.وجاءت تصريحات ترامب أثناء اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول سرعة إنهاء الحرب، قال ترامب: "أعتقد أنه يمكننا إنهاؤها خلال أسابيع إذا كنا أذكياء. أما إذا لم نكن كذلك، فستستمر الحرب وسنستمر في الخسارة".وأكد ترامب أن بوتين قد يقبل فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا في إطار تسوية محتملة، مشيرًا إلى أنه سأل بوتين هذا السؤال مباشرة، وقال: "نعم، سيقبل ذلك. إذا أبرمنا هذه الصفقة، فهو ليس في صدد السعي لحرب عالمية".