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عربي-دولي

حماس: تصريحات أبو مرزوق في نيويورك تايمز "غير صحيحة"

Lebanon 24
24-02-2025 | 15:40
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أعلنت حركة حماس، الاثنين، أن التصريحات المنسوبة إلى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، والتي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز "غير صحيحة وتم اجتزاؤها من سياقها ".

وقالت الحركة في بيان: "التصريحات الإعلامية المنسوبة لموسى أبو مرزوق في تلك المقابلة مع نيويورك تايمز غير صحيحة وتم اجتزاؤها من سياقها".
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وأضافت: "المقابلة أُجريت قبل عدة أيام، والتصريحات التي نُشرت لم تعكس المضمون الكامل للإجابات، وتم إخراجها من سياقها بما لا يخدم المعنى الحقيقي للمحتوى الذي قُدم في المقابلة". (الاناضول)
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