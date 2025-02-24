حماس: تصريحات أبو مرزوق في نيويورك تايمز "غير صحيحة"

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أعلنت حركة حماس، الاثنين، أن التصريحات المنسوبة إلى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، والتي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز "غير صحيحة وتم اجتزاؤها من سياقها ".وقالت الحركة في بيان: "التصريحات الإعلامية المنسوبة لموسى أبو مرزوق في تلك المقابلة مع نيويورك تايمز غير صحيحة وتم اجتزاؤها من سياقها".وأضافت: "المقابلة أُجريت قبل عدة أيام، والتصريحات التي نُشرت لم تعكس المضمون الكامل للإجابات، وتم إخراجها من سياقها بما لا يخدم المعنى الحقيقي للمحتوى الذي قُدم في المقابلة". (الاناضول)