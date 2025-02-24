Advertisement

عربي-دولي

من عائلة الأسيرة الإسرائيلية "بيباس".. طلب عاجل إلى نتنياهو

Lebanon 24
24-02-2025 | 15:20
A-
A+
Doc-P-1325175-638760332347788792.png
Doc-P-1325175-638760332347788792.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالبت عائلة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، اليوم الاثنين، عدة جهات في إسرائيل بما فيها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "ألا يتم استغلال قصة أبناء العائلة والتوقف عن كشف تفاصيل مقتلهم".
Advertisement

كما طالبت العائلة بواسطة محامية خاصة بأن يتوقف مكتب الإعلام الحكومي عن التواصل معها.

ويأتي طلب العائلة على إثر كشف نتنياهو تفاصيل مقتلهم أطفال العائلة خنقا وتهشيم أجسادهم ليبدو وكأنهم قتلوا في قصف إسرائيلي، رغم أن العائلة سبق وطالبت بألا يتم كشف هذه التفاصيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:55 | 2025-02-24
17:15 | 2025-02-24
16:46 | 2025-02-24
16:42 | 2025-02-24
16:31 | 2025-02-24
16:30 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24