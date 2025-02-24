من عائلة الأسيرة الإسرائيلية "بيباس".. طلب عاجل إلى نتنياهو

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كما طالبت العائلة بواسطة محامية خاصة بأن يتوقف مكتب الإعلام الحكومي عن التواصل معها.ويأتي طلب العائلة على إثر كشف نتنياهو تفاصيل مقتلهم أطفال العائلة خنقا وتهشيم أجسادهم ليبدو وكأنهم قتلوا في قصف إسرائيلي، رغم أن العائلة سبق وطالبت بألا يتم كشف هذه التفاصيل.