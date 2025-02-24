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ماكرون: السلام لا يمكن أن يعني "استسلام" أوكرانيا!

Lebanon 24
24-02-2025 | 16:10
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب أن السلام لا يمكن أن يعني "استسلام" أوكرانيا، محذرا من عالم ينتصر فيه "قانون الأقوى".
     
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وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب "هذا السلام لا يمكن أن يعني استسلام أوكرانيا".
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