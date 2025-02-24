لإعادة الإعمار.. أوكرانيا تطلب رقم صادم من أوروبا!

Advertisement

وأكد شميغال خلال اجتماع مشترك للحكومة الأوكرانية مع المفوضية الأوروبية، في فيديو بثته حكومته على منصة "يوتيوب"، أنه "عندما نتحدث عن إعادة بناء أوكرانيا فهذا يعني أن الشركات الأوروبية يمكن أن تستثمر جهودها هنا، ووفقا للحسابات الأولية، فإن إعادة البناء ستكلف 500 مليار يورو، وقد تكون عملية الإعمار هذه مهمة رئيسية لأوروبا لعدة سنوات مقبلة".وأضاف رئيس وزراء الحكومة الأوكرانية، أن الأصول الروسية المجمدة، ستكون بمثابة المصدر الرئيسي لتعافي أوكرانيا، مشددا على أنه "قد حان الوقت لمصادرة هذه الأصول".وذكرت قناة "CNN" التلفزيونية، نقلا عن مصدر أوكراني مطلع على المحادثات، إن كييف وواشنطن تعدان اتفاقا منفصلا حول مبادئ صندوق تعافي أوكرانيا، حيث قد تصل قيمة صندوق إنعاش أوكرانيا إلى 500 مليار دولار، على أن تستمر كييف في تقديم المساهمات فيه حتى الوصول إلى هذا المبلغ، وذلك وفقا لمسودة اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تم إصدارها يوم الاثنين.وتقول الوثيقة إن الاتفاق بشأن الصندوق ينص على أن مساهمة أوكرانيا ستكون 50% من إيرادات الموارد الطبيعية والبنية التحتية وغيرها من أصول البلاد حتى يصل المبلغ الإجمالي للصندوق إلى 500 مليار دولار.