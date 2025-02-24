مجلس الأمن يتبنّى مشروع قرار أميركي يدعو لنهاية حرب أوكرانيا

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وتضمّن القرار تخفيفاً في موقف المنظمة الدولية الراسخ بشأن الحرب.كما جاء بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية في أوكرانيا.واعتمد المجلس تأييد روسيا مشروع قرار أميركي يدعو إلى إرساء سلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، لكن من دون أن يتضمّن أيّ إشارة إلى وحدة أراضي هذا البلد، رغم تحفّظات حلفاء كييف الأوروبيين.والقرار الذي "يحضّ على إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن ويدعو إلى سلام دائم"، حصل على تأييد 10 أعضاء، بمن فيهم روسيا، وامتناع الأعضاء الخمسة الباقين عن التصويت وهم فرنسا وبريطانيا وسلوفينيا واليونان والدنمارك.