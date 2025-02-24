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ترامب يدعم رسائل ماسك بشأن "الإنجازات أو الفصل"

Lebanon 24
24-02-2025 | 23:42
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أيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلب إيلون ماسك بأن يوضح الموظفون الاتحاديون إنجازاتهم الأخيرة بحلول نهاية يوم الإثنين، وإلا فسيواجهون خطر الفصل من العمل، وذلك رغم إبلاغ مسؤولي الوكالات الحكومية بأن الامتثال لهذا القرار اختياري.
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وكان ماسك، الملياردير حليف الرئيس، أمر موظفي الحكومة الأميركية، برسالة عبر البريد الإلكتروني، بتقديم مبررات لشغل وظائفهم.

وأدى الغموض والغضب بشأن هذا الوضع إلى رفع دعاوى قضائية جديدة، مما زاد من حالة الاضطراب داخل القوى العاملة الاتحادية.

وقال ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ما يفعله هو التساؤل: هل أنت تعمل بالفعل؟ وإذا لم تجب فأنت شبه مفصول أو مفصول تماما، لأن الكثير من الناس لا يجيبون لأنهم في الأساس غير موجودين".

وأضاف الرئيس الجمهوري أن وزارة الكفاءة الحكومية التي كلف ماسك قيادتها، اكتشفت "عمليات احتيال بمئات المليارات من الدولارات"، مشيرا إلى أن رواتب اتحادية تدفع لموظفين غير موجودين، لكنه لم يقدم أي دليل على مزاعمه.

لكن رغم إصرار ترامب وماسك على موقفهما، أبلغ مكتب إدارة شؤون الموظفين قادة الوكالات الحكومية بأن موظفيهم غير ملزمين بالرد قبل الموعد النهائي المحدد في الساعة 1159 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الإثنين، وذلك وفقا لشخص مطلع على المحادثات طلب عدم الكشف عن هويته.

وأدت هذه التوجيهات المتضاربة إلى تقديم إرشادات متباينة للموظفين الاتحاديين، حيث طُلب من بعضهم تقديم قائمة بخمسة إنجازات قاموا بها خلال الأسبوع الماضي، بينما أُبلغ آخرون بأن الاستجابة اختيارية، في حين وُجه بعضهم بعدم الرد على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، قدم محامون يمثلون نقابات وشركات ومجموعات معنية بشؤون المحاربين القدامى وحماية البيئة دعوى قضائية محدثة أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، الإثنين، متهمين ماسك بانتهاك القانون من خلال تهديده بإقالة جماعية للموظفين. (سكاي نيوز)
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