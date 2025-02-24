بوتين: زيلينسكي "أصبح شخصية سامة" في أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصبح "شخصية سامة" للقوات المسلحة الأوكرانية وللمجتمع ككل، وقد دفع نفسه إلى طريق مسدود بمنع التفاوض مع روسيا.وسخر بوتين أيضا من زيلينسكي بعد أن زعم ترامب أنه غير محبوب و"ديكتاتور"، مكررا بعض الانتقادات اللاذعة التي وجهها دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى الرئيس الأوكراني.وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي "الحقيقة هي أن الرئيس، الرئيس الحالي لنظام كييف، أصبح شخصية سامة"، متّهما زيلينسكي بـ"إصدار أوامر سخيفة" لجيشه وبأنه "عامل في انهيار الجيش والمجتمع والدولة".وأشار بوتين إلى أن القائد العسكري الأوكراني السابق فاليري زالوجني الذي يشغل الآن منصب سفير كييف في لندن، يتمتع بتأييد أعلى بكثير من زيلينسكي، واصفا إياه بأنه "منافس محتمل".وأضاف الرئيس الروسي أن "المشكلة هي أنه (زيلينسكي) يتجنب هذه المفاوضات (حول تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا). لماذا؟ لأنه إذا بدأت هذه المفاوضات، عاجلا أم آجلا، وعلى الأرجح بسرعة كبيرة، فإنها ستؤدي إلى الحاجة إلى رفع الأحكام العرفية".وكان بوتين قال أيضا إن موسكو لا تعارض مشاركة أوروبا في محادثات السلام الروسية الأميركية الرامية إلى تسوية الصراع في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن بروكسل رفضت سابقا الدخول في حوار مع بلده.وعقدت روسيا والولايات المتحدة جولة أولى من المحادثات بشأن أوكرانيا الأسبوع الماضي في السعودية، من دون دعوة أوكرانيا وحلفاء كييف الأوروبيين، مما أثار اعتراضات من الجانبين.وقال بوتين إنه من المنطقي أن تشارك أوروبا في المحادثات الرامية إلى تسوية الصراع المستمر منذ 3 سنوات. (سكاي نيوز)